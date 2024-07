Elastyna to obok kolagenu jedno z podstawowych białek budujących skórę. Obie produkowane są przez fitoblasty. Dzięki elastynie skóra jest sprężysta i po rozciągnięciu odzyskuje swój kształt.

Elastyna produkowana jest przez organizm tylko do 25. roku życia, niszczą ją też promienie UV. Utraconej elastyny nie da się uzupełnić za pomocą kosmetyków, stan skóry można jednak poprawić, stosując dietę bogatą w antyoksydanty.

Czy elastyna z kosmetyków przyswajana jest przez skórę?

Choć wiele kosmetyków ma w składzie elastynę, to w takiej postaci nie jest ona raczej przyswajana. Jej cząsteczki, znajdujące się w kosmetykach, są zbyt duże, żeby przeniknąć w głąb skóry. Aby jak najdłużej zachować młody wygląd skóry, należy raczej nawilżać ją, chronić przed słońcem i stosować dietę bogatą w przeciwutleniacze: witaminy A, E i C, polifenole, beta-karoten i likopen.

Dieta dla pięknej i młodej skóry

Smażone jedzenie, stres, palenie papierosów, przyjmowanie leków i zanieczyszczone powietrze sprawiają, że w organizmie pojawiają się wolne rodniki, które uszkadzają komórki budujące tkanki i narządy, m.in. skórę. Regenerację tych komórek wspomagają przeciwutleniacze. Obfitująca w nie dieta przy jednoczesnym unikaniu szkodliwych czynników i regularne nawilżanie skóry i stosowanie kremów z filtrami UV to jedyny sposób na to, by opóźnić pojawienie się zmarszczek.

Produkty spożywcze bogate w przeciwutleniacze

Produktami spożywczymi, które powinny znajdować się w diecie osób chcących jak najdłużej cieszyć się sprężystą, młoda skórą, są: