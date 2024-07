Biustonosz samonośny, czyli miseczki samoprzylepne, to dobre rozwiązanie dla pań z małym biustem. Bielizna idealnie pasuje do kreacji odsłaniających plecy i ramiona. Na specjalne wyjścia sprawdzają się także staniki z ramiączkami silikonowymi oraz modele optycznie powiększające biust, czyli push upy z wkładkami w miseczkach.

Trwałość stanika samonośnego przedłuży przechowywanie go w pudełku, w którym został kupiony. Po umyciu, bielizny nie należy wycierać ręcznikiem – może to uszkodzić jej delikatną silikonową strukturę.

Jak wygląda silikonowy biustonosz i do czego go nosić?

Stanik samonośny składa się z dwóch samoprzylepnych miseczek silikonowych. Biustonosz idealnie przylega do ciała i lekko podnosi biust. To idealne rozwiązanie dla pań z mniejszymi piersiami. Biustonosz może nie utrzymać dużego biustu w rozmiarze D lub większym. Silikonowy stanik doskonale sprawdza się do noszenia kreacji z okrytymi plecami, śmiałymi wycięciami w okolicach biustu lub gołymi ramionami. Taka bielizna to dobre rozwiązanie głównie na specjalne okazje. Noszenie samonośnego biustonosza na co dzień może być po prostu niewygodne.

Bielizna samonośna dostępna jest w cielistych odcieniach, co sprawia, że stanik jest praktycznie niewidoczny, nawet w lekko przezroczystych kreacjach. Biustonosze można też kupić w kolorach czarnym i białym.

Jak założyć stanik samonośny?

Zakładanie stanika jest bardzo proste. Wystarczy przyłożyć miseczki do piersi i delikatnie docisnąć, uważając, aby przykleić je na równej wysokości. Biustonosz samonośny będzie lepiej przylegał do ciała, jeśli nie będzie ono posmarowane balsamem ani oliwką.

Silikonowe biustonosze a pranie bielizny

Miseczek silikonowych nie należy prać w pralce. Do czyszczenia bielizny wystarczy odrobina mydła lub żelu do kąpieli oraz bieżąca woda. Po umyciu biustonosz należy pozostawić do wyschnięcia. W czasie czyszczenia bielizny należy uważać, aby przez przypadek nie uszkodzić paznokciami jego delikatnej silikonowej struktury.

Wkładki silikonowe w stanikach push up

Panie, które nie są zadowolone z wielkości swojego biustu, mogą skorzystać z bielizny push up, która optycznie powiększa piersi przynajmniej o 1 rozmiar. Staniki posiadają specjalne silikonowe wkładki wyjmowane lub wszyte na stałe. Odpowiednio dobrany rozmiar stanika push up gwarantuje komfort noszenia i ładny wygląd biustu. Zakładanie nieodpowiedniego biustonosza może prowadzić nawet do wad kręgosłupa.

Biustonosz z silikonowym tyłem lub przezroczystymi ramiączkami

Panie, które źle się czują w samonośnym biustonoszu lub mają duży biust, mogą skorzystać z modeli z silikonowym tyłem. Stanik idealnie pasuje, np. do sukienek z koronkowymi plecami. Dobrym rozwiązaniem do kreacji na cienkich tasiemkach lub z odkrytymi ramionami są staniki z silikonowymi ramiączkami. Są one najczęściej odpinane i mogą mieć różne grubości. Przezroczyste ramiączka można kupić w każdym sklepie z bielizną.