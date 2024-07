Jeśli używane przez tatuażystę tusze zawierają nikiel, kadm, chrom czy siarczek rtęci, mogą wywołać uczulenie na tatuaż. Także henna jest zdolna spowodować reakcję alergiczną organizmu.

Objawy uczulenia na tatuaż to swędzenie, krosty, obrzęk i zaczerwienienie. W ostrych przypadkach mogą pojawić się ropne zmiany i wrzody.

Uczulenie na tatuaż permanentny

Uczulenie na tatuaż wywołują barwniki. Zwykle alergia jest spowodowana składem czerwonego tuszu, który może zawierać siarczek rtęci – czerwony minerał o nazwie cynober. Uczulenie na tusz wykorzystywany do tatuażu pojawia się u osób wrażliwych na nikiel, chrom oraz kadm, które są w jego składzie. Alergia na barwniki nie musi dać objawów natychmiast ani nawet po kilku dniach. Może wystąpić o wiele później, nawet w ciągu miesięcy czy lat. Objawy uczulenia na tatuaż są nieprzyjemne i wymagają leczenia. Skóra w miejscu aplikacji barwnika swędzi, jest zaczerwieniona i obrzęknięta, tatuaż ma wyraźnie nierówną powierzchnię, a w ostrych przypadkach pojawiają się ropne zmiany i krwawiące rany. Na pierwsze oznaki alergii na tatuaż można zastosować maść z antybiotykiem lub hydrokortyzon, pomagają też zimne okłady. Gdy domowe leczenie tatuażu nie przynosi efektu, konieczna jest wizyta u lekarza. W rzadkich przypadkach przy bardzo silnej reakcji organizmu tatuaż należy usunąć. Aby uniknąć powikłań, warto przed wykonaniem całego tatuażu wykonać próbę uczuleniową. Na tatuaż nie powinny decydować się osoby uczulone na nikiel.

Uczulenie na tatuaż z henny

Także henna może wywoływać alergię, jeśli zawiera PPD, czyli p-fenylenodiaminę. Jest to sztuczna henna, silnie uczulająca. Stosuje się ją w farbach drukarskich, farbach do włosów, jako barwnik do tkanin, a także właśnie do wykonywania tatuaży henną. Objawy uczulenia na tatuaż z henny – podobnie jak w przypadku alergii na tatuaż permanentny – mogą pojawiać się z opóźnieniem. Uczulenie powoduje zaczerwienienie skóry na tatuażu i wokół niego, świąd, opuchliznę, pojawiają się krostki i pęcherze, a nieleczone symptomy mogą skutkować owrzodzeniem skóry i nadżerkami.

