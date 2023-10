16-letnia córka Michała Wiśniewskiego zrobiła sobie tatuaż na cześć ojca. Tak zareagował gwiazdor

Michał Wiśniewski słynie ze swojego zamiłowania do tatuaży i wszystko wskazuje na to, że również jego córka, Etiennette Wiśniewska, idzie w jego ślady. Co wytatuowała sobie nastolatka?