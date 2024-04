Akop i Sylwia Szostak przez lata uchodzili za idealną parę i chętnie publikowali w mediach społecznościowych romantyczne zdjęcia i filmy. Fani byli w szoku, gdy para ogłosiła rozstanie kilka dni przed Wielkanocą. Podczas związku Akop zrobił, aż trzy tatuaże z podobizną żony! Myślicie, że teraz będzie chciał je usunąć?

Sylwia i Akop Szostak w styczniu świętowali wspólnie 10. rocznicę ślubu, a pod koniec marca para zdecydowała się na rozstanie. Influencerzy przez cały związek opowiadali o swojej wyjątkowej miłości i regularnie publikowała romantyczne zdjęci i filmy, dlatego nikt się nie spodziewał, że ich związek może dobiec końca. Tym bardziej że chwile przed rozstaniem Akop wytatuował sobie na plecach tatuaż manifestujący miłość do żony.

Tymczasem ostatnio Akop w jednym z oświadczeń, wyznał, że od jakiegoś czasu razem z Sylwią próbowali uratować relację, jednak bezskutecznie.

Nie szukajcie winnych, bo nikt z nas winny niczemu nie jest. Ostatnio fundowaliśmy sobie wiele prób. Dawaliśmy wiele szans. Jeśli możecie to uszanować, będzie nam miło. Nam jest ciężko, ale takie jest życie. Na pewno niektórzy to rozumieją. Naprawdę próbowaliśmy, naprawdę zawsze szczerze mówiliśmy o uczuciach. Jednak największą dbałość o siebie możemy okazać sobie dając wzajemną wolność. Ale bez scen. Ponoć człowieka poznaje się po tym, jak się rozstaje, więc poznacie nas na nowo. Myślę, że my też poznamy się raz jeszcze

zapewnił Akop w oświadczeniu.