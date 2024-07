Czółenka na słupku i koturnie wysmuklają nogę, szpilki dodają seksapilu. Wysokie obcasy sprawiają, że w każdej stylizacji będziemy wyglądały elegancko i kobieco.

Reklama

Czółenka na słupku

Słupek to obcas, który na całej wysokości ma jednakową szerokość. Dzięki temu zapewnia on stopie odpowiednią stabilizację. Ten typ obcasa doskonale wyrównuje proporcje nóg o zbyt masywnych łydkach, optycznie je wyszczupla i wydłuża. Buty na słupku można nosić zarówno do długich i krótkich spódnic, jak i do spodni-rurek.

Czółenka na koturnie

Koturny to dobry początek dla osób, które dopiero uczą się chodzić na wysokich obcasach. Podeszwa, która podnosi się stopniowo i tworzy koturn, zapewnia nodze stabilizację. Koturny są szczególnie odpowiednie jako uzupełnienie codziennego stroju, na większe okazje lepiej wybrać buty na szpilce lub słupku.

Czółenka na szpilce

Szpilki to popularna nazwa czółenek na cienkim, równym lub zwężającym się ku dołowi obcasie. W takich butach dobrze wyglądają przede wszystkim osoby o szczupłych, długich nogach. Jeśli kupisz szpilki wykonane z dobrej jakości materiałów, z delikatnie zwężającym się, migdałowym noskiem, będziesz mogła cieszyć się nimi bardzo długo, ponieważ ten fason nie wychodzi z mody. Szpilki najlepiej jest zestawiać ze spódnicami lub spodniami uszytymi z delikatnych, lekkich materiałów.

Czółenka peep toe

Nie tylko obcas potrafi wyszczuplić nogę. Podobnie działa też jego czubek. Nogę wysmukla czubek, który jest nieco wydłużony. Niestety nie każdy może nosić takie buty. Wąski czubek bywa niewygodny, zwłaszcza dla osób o szerszej stopie. Poza tym optycznie wydłuża on stopę, co przy rozmiarach powyżej 39 może dawać nie najlepszy efekt. Osoby o szerokiej lub dużej stopie mogą natomiast wybierać buty z odkrytym palcem, które także sprawiają, że noga wygląda delikatnie i smukło. Taki czubek wizualnie skraca też stopę.

Zobacz także

Tego typu buty najlepiej jest nosić na gołą stopę. Jeśli jednak chcesz je zakładać do pracy, a obowiązuje cię dress code, do butów peep toe noś kryjące rajstopy.

Reklama

Jak wybrać buty na wysokim obcasie?

Podczas przymierzania butów przejdź się w nich. Zwróć uwagę na to, jak na stopie rozkłada się ciężar twojego ciała. W odpowiednich butach ciężar ciała powinien równomiernie rozkładać się na stopie. Jeśli czujesz nacisk tylko na przednią część stopy, poszukaj innych butów. Nie kupuj też butów, w których stopa zsuwa się do przodu tak, że palce uciskane są przez nosek.