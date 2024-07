Sok z cytryny zawiera witaminę C, wapń, kwas foliowy, witaminy z grupy B, magnez, potas, luminofory, cynk i wiele, wiele innych cennych składników. Cytryna na włosy nadaje blask, wzmacnia i wspomaga porost włosów.

Sok z cytryny opóźnia siwienie włosów i wzmacnia ich wzrost. Dodatkowo ogranicza przetłuszczanie, odświeża i dotlenia, likwiduje także łupież i swędzenie. Cytrynę można wykorzystać jako wcierkę, maseczkę i płukankę do włosów.

Wcierka z cytryny

Wcierki wmasowujemy w skórę głowy, nigdy we włosy!

Wyciśnij sok z połówki cytryny, wetrzyj w skórę głowy i owiń ją folią. Po 30 minutach umyj łagodnym szamponem.

Kiedy stosować: Włosy przetłuszczające się, wypadanie włosów, łupież.

Efekt: Oczyszcza skórę głowy, zmniejsza wydzielanie sebum, wzmacnia włosy, działa antybakteryjnie.

Wariacją na temat wcierki z cytryny jest nacieranie głowy kawałkami cytryny przez 10 dni. Po tym czasie łupież powinien minąć, a włosy nabiorą blasku.

Cytrynowa płukanka do włosów

Przygotuj wodę do płukania i dodaj do niej sok z cytryny w proporcji – na pół litra wody łyżka soku. Zastosuj do płukania włosów po ich umyciu.

Kiedy: Włosy matowe.

Efekt: Usunięcie pozostałości szamponu, domknięte łuski włosów.

Uwaga! Porowate końcówki (czyli np. kręcone włosy) nie tolerują produktów o kwaśnym pH. Niestety w takim przypadku musisz zrezygnować z płukanek z cytryny.

Maseczki cytrynowe

1. Do soku z połowy cytryny dodaj 3-4 łyżki oleju kokosowego. Możesz lekko podgrzać mieszankę. Nakładaj na skórę głowy i włosy, owiń folią i ręcznikiem. Po maksymalnie godzinie umyj włosy.

2. Do łyżki olejku rycynowego dodaj żółtko i tyle soku z cytryny, by konsystencja można utrzymać się na włosach. Pozostaw na pół godziny.

Kiedy: Włosy matowe, słabe, łamliwe, problemy ze skórą głowy.

Efekt: Nawilżone i błyszczące włosy. Żółtko dodatkowo odżywia.

Cytryna na siwe i blond włosy

Jeśli obawiasz się przedwczesnego siwienia włosów, możesz temu zapobiec. Wymieszaj kilka kropel soku cytrynowego z sokiem z amli – jest to sok z indyjskiego agrestu stosowany w medycynie naturalnej, będący silnym antyoksydantem, dostępny jest w sklepach ze zdrową żywnością. Miksturę wcieraj co wieczór w skórę głowy. Kuracja trwa minimum kilka miesięcy. Wzmacnia i odżywia włosy.

Blondynki mogą zamiast chemicznego rozjaśniacza zastosować rozjaśnianie włosów cytryną – wetrzyj sok z cytryny tym razem nie w skórkę głowy, ale we włosy 15-20 minut przed myciem. Włosy będą naturalnie rozjaśnione, a przy tym niezniszczone.