Jamie Dornan czyli filmowy Christian Grey ze słynnego filmu "50 twarzy Greya" ma nową fryzurę! Aktor tuż przed premierą drugiej części filmu "Ciemniejsza strona Greya" ściął włosy.

Aktor znany nie tylko z filmu "50 twarzy Greya", ale też seriali "The Fall" czy "Once Upon a Time" pojawił się w programie Ellen DeGeneres, gdzie promował swój nowy film i przy okazji zaprezentował swoją nową fryzurę. Przypominamy, że światowa premiera filmu już za kilka dni i to właśnie wtedy po raz pierwszy będziemy mieli okazję zobaczyć aktora w nowej fryzurze u boku Dakoty Johnson na czerwonym dywanie! Jak podoba Wam się jego nowy look? My uważamy, że Jamie Dornan w poprzednim wydaniu wyglądał lepiej ;-)

