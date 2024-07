Oto kolejna odsłona naszego cyklu z blogerkami urodowymi! Jakie są makijażowe trendy na lato? Co będzie modne, jakich kosmetyków warto używać? Tym razem przedstawiamy Wam Kamilę Patynę, która opowiedziała nam o swoich inspiracjach i zdradziła, co tego lata znajdzie się w jej kosmetyczce! Poza Kamilą, jeszcze Beauty Icon, Patrycja Tyszka i Agata Ma Nosa pokazały nam swoje makijażowe "must have" na najbliższy sezon, ale jeszcze dwie inne blogerki podzielą się z nami swoimi inspiracjami i kosmetykami na lato, a podsumowanie naszego cyklu znajdziecie w numerze "Party", który ukaże się 20 czerwca. Więcej inspiracji Kamili Patyny znajdziecie na jej Facebooku pod TYM linkiem.

Makijażowe trendy na lato! Jakie kosmetyki poleca Kamila Patyna?

Lato to czas, kiedy ze względu na upały staramy się ograniczyć swój makijaż do minimum. Jednak kto powiedział, że nasz look na wieczorną, letnią imprezę musi być równie minimalistyczny? W tym sezonie stawiam na rozświetloną skórę muśniętą słońcem oraz mocny akcent kolorystyczny w postaci malinowych, soczystych ust. Oko również mocno rozświetlone, zwieńczone kocią kreską, to mój zdecydowany faworyt letniego makijażu.

1. Paleta cieni Rose Golden Zoeva - przepiękne opalizujące odcienie oraz kilka matów. Sprawdzi się idealnie zarówno w dziennych jak i wieczorowych makijażach.

2. Baza pod cienie Inglot - świetnie utrzymuje cienie przez cały dzień.

3. Podkład Bourjois Healthy Mix - mój ulubiony podkład na lato. Nawilżający, o średnim kryciu i bardzo delikatnej formule.

4. Make Up Forever Pro Bronze Fusion - wodoodporny bronzer to idealny kosmetyk na lato!

5. Paletka rozświetlaczy Sleek Solstice - najpiękniejsze rozświetlacze, jakie do tej pory spotkałam. Dają efekt przepięknej mokrej tafli

6. Blistex Lip Relief Cream - kiedy często używamy matowych pomadek, pamiętajmy o regeneracji naszych ust.

7. Żel do brwi Inglot- produktu do brwi nie może zabraknąć w mojej kosmetyczce. Ten jest wyjątkowo wygodny w użyciu i co ważne – wodoodporny.

8. Maybelline Lasting Drama Gel Liner - ulubiony eyeliner, który wytrzymuje nawet najbardziej ekstremalne warunki.

9. Kat Von D liquid lipstick w kolorze Bachelorette - przepiękny malinowy odcień, w dodatku mega trwała formuła o matowym wykończeniu

10. Róż The Balm Hot Mama- przepiękny odcień różu ze złotymi drobinkami idealnie podkreśli opaleniznę oraz doda dziewczęcego rumieńca