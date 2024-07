Jakie kosmetyki do makijażu będą modne wiosną? Oto kolejna odsłona naszego cyklu z blogerkami urodowymi! Tym razem przedstawiamy Wam blogerkę Patrycję Tyszkę, która opowiedziała nam o swoich inspiracjach i zdradziła, co tego lata będzie królować w jej kosmetyczce! Poza Patrycją i Agata Ma Nosa jeszcze cztery inne blogerki podzielą się z nami swoimi inspiracjami i kosmetykami na lato, a podsumowanie naszego cyklu znajdziecie w numerze "Party", który ukaże się 20 czerwca. Więcej o inspiracjach Patrycji Tyszki przeczytacie na jej blogu.

Blogerki urodowe prezentują swoje letnie inspiracje! Jak w tym sezonie będzie się malować Patrycja Tyszka?

Lato to idealny moment na zabawę z kolorami. Ostatnio pokochałam połączenie klasycznych brązów z czerwienią na powiekach. W końcu to idealny moment, aby zaszaleć i podkreślić opaleniznę. W moim makijażu nie może zabraknąć rozświetlacza - jestem wręcz od niego uzależniona! Promienna cera i błysk- to lubię najbardziej.

KOSMETYKI:

Mac Yash Matte - moja, ulubiona i niezastąpiona szminka w odcieniu delikatnego brązu.

Paleta cieni Naked Urban Decay - idealna na każdą porę roku, ma przepiękne kolory.

ARTISTRY EXACT FIT™ - trwały, kryjący podkład bez efektu maski. To lubię najbardziej!

ZOEVA ROSE GOLDEN Blush Palette - perfekcyjne trio z pięknym, złocistym rozświetlaczem oraz połyskującym różem.

Catrice Mineralny Puder Rozświetlający High Glow - świetnie sprawdza się do rozświetlania dekoltu, ciała. Skóra nabiera pięknego blasku.

Inglot Makeup Fixer - produkt do zastosowania w końcowym etapie makijażu, co prawda nie wpływa bardzo na trwałość makijażu, jednak świetnie scala wcześniej nałożone produkty i tworzy przepiękny efekt glow.

ARTISTRY HYDRA-V™ - odżywczy krem-żel. Latem stawiam na lekkie, nawilżające formuły, które szybko się wchłaniają.

Puder Bikor Oslo Compact Powder - idealny produkt do utrwalenia podkładu, zmatowienia cery. Śmiało można nakładać go również zwilżonym aplikatorem, wtedy zachowuje się jak podkład.

Smashbox Baza Photo Finish Primer Water - to świeżak w moich kosmetycznym kufrze, jednak jedno użycie wystarczyło, aby się w nim zakochać. Świetnie przygotowuje skórę pod makijaż.

Nyx Glam Lip Gloss Aqua Luxe™, GLG14 Stone Foxy - błyszczyk z przepięknymi drobinkami, lekko barwiący usta.

Wibo Baked Mix Bronzer - wypiekany puder brązujący. U mnie sprawdza się w formie cieni do powiek. Połyskująca czerwień skradła moje serce.

Blogerka urodowa - Patrycja Tyszka