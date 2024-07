Bohaterką kolejnej odsłony naszego cyklu jest Kinga Litwińczuk z bloga Style On. Blogerka opowiedziała nam, co tej wiosny będzie królować w jej garderobie! Stylizację Style On zobaczycie już 11 kwietnia w magazynie Party.

W nadchodzącym sezonie stawiam na długie, zwiewne sukienki - lubię powracać do lat 70-tych! Moim wiosennym hitem jest kurtka typu bomber - będę szukać takiej w rozmiarze XXL, którą zestawię z delikatnymi tkaninami. Chętnie łączę rzeczy pozornie do siebie niepasujące: sportowa kurtka, delikatna sukienka i buty na obcasie to mój ulubiony zestaw na wiosnę!

Nie rezygnuję z dodatków, dlatego w mojej szafie musi znaleźć się miejsce na pudełkową torebkę, okulary przeciwsłoneczne (koniecznie model Clubmaster!) oraz oryginalną biżuterię.

Kinga Litwińczuk, www.style-on.pl

Sukienka – Zara

Buty – Zara

Bomberka – Zara

Okulary – Ray Ban

Torebka – YSL

Pierścionek – La Marqueuse

