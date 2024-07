1 z 9

Kolejne sklepy dołączają do Black Friday 2016! W Polsce promocje szykują m.in. Empik, Nike i YES. Fashionistki muszą zajrzeć na Asos.com - zimowa garderoba będzie tańsza aż do 50%! Przeceny znajdziemy też w najpopularniejszych sieciówkach jak H&M, Zara, Reserved czy Mohito - tu znajdziesz listę promocji Black Friday 2016.

Przypominamy, że Black Friday wypada w tym roku 25. listopada - już za 3 dni! Tradycję wyprzedażowego szaleństwa znamy z USA, gdzie pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia jest dniem największych promocji w roku. Wiele amerykańskich sklepów generuje tego dnia większą część całego rocznego dochodu! A jak będzie wyglądał tegoroczny Black Friday w Polsce? Oto lista kolejnych sklepów - w niektórych przeceny będą trwały przez cały weekend!

