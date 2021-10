Black Friday 2021: Kiedy rusza Czarny Piątek? Które sklepy szykują największe promocje?

Black Friday , inaczej Czarny Piątek to coroczny dzień wielkich wyprzedaży. Tradycja dnia obniżek i promocji przybyła do Polski z Ameryki. Tego dnia sklepy wyprzedają zaległe produkty z magazynów, aby przygotować się na okres świątecznej, zakupowej gorączki. Kiedy i w jakich sklepach będą wyprzedaże na Black Friday ? Black Friday 2019 - kiedy Czarny Piątek w Polsce? W tym roku Black Friday przypada na dzień 29 listopada . Czarny Piątek ustalany jest zawsze na pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest świętem ruchomym i obchodzi się je zawsze w czwarty czwartek listopada, dzień wielkich obniżek wypada w różnych terminach. Black Friday to amerykańska tradycja, która rozpowszechniła się na całym świecie. W USA w tym dniu możemy obserwować prawdziwe szaleństwo zakupów - ludzie tłumnie pojawiają się w sklepach już przed otwarciem. Potem dochodzi do prawdziwych wyścigów, w celu ustrzelenia najlepszej promocji. W Polsce wyprzedaże nie są aż tak duże, a sklepy nie pękają w szwach, ale to świetna okazja do zakupu prezentów świątecznych w atrakcyjnych cenach. Black Friday 2019 - w jakich sklepach będą wyprzedaże? Najwięcej wyprzedaży pojawia się w sklepach z ubraniami (m.in. Zara , H&M, Reserved, Orsay, Mohito i wiele, wiele innych), elektroniką, sprzętem RTV i AGD. W tym dniu bez problemu możesz się zaopatrzyć w telefony, tablety, laptopy, sprzęty do kuchni czy konsole do gier w naprawdę atrakcyjnych cenach. Obniżki pojawiają się także w sklepach odzieżowych i kosmetycznych, szczególnie w sieciówkach i popularnych drogeriach. Wyprzedaże na Black Friday pojawiają się nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale także internetowych. Dzięki temu możesz zrobić zakupy świąteczne nawet bez wychodzenie z domu. Promocje co prawda nie są tak duże...