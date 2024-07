1 z 12

Jeśli jeszcze nie wybrałeś/łaś się na zimową wyprzedaż - najwyższy czas to nadrobić! Właśnie teraz w sieciówkach zaczęły się największe przeceny. Zara, H&M, Reserved, Mohito, Mango, New Look - gdzie szukać najlepszych ofert? Oto najświeższa lista zimowych promocji w popularnych sklepach!

Zobacz też nasz top 10 rzeczy z wyprzedaży w H&M - aksamit, cekinowowe sukienki, zimowe swetry - już od 40 zł. Wśród promocyjnych ofert znaleźliśmy też najgorętsze modele sylwestrowych sukienek (już od 59,90 zł!) oraz buty - idealne na sylwestra, karnawał i nie tylko (perełki już za niecałe 90 zł). A ty upolowałaś już coś na tegorocznych wyprzedażach? Jeśli tak - pochwal się w komentarzu (i koniecznie zdradź, gdzie!).

A oto hity, które znaleźliśmy już na wyprzedażach: