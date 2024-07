Biżuteria na wesele powinna być dopasowana do charakteru uroczystości oraz innych elementów ślubnej stylizacji. Najlepiej byłoby, gdyby panna młoda wybrała się na poszukiwania biżuterii ze zdjęciem swojej sukni ślubnej.

Bogato zdobiona suknia ślubna a wybór biżuterii dla panny młodej

Najważniejszym elementem stylizacji ślubnej jest suknia i to do niej powinno się dobierać dodatki. Często na sukniach ślubnych naszyte są błyszczące, ozdobne elementy. Wtedy należy szczególnie uważać z doborem biżuterii, a jeśli suknia jest szczególnie ozdobna, nawet z niej zrezygnować. Do zdobionej sukni można wybrać kolczyki wykonane z drobnych elementów przypominających naszyte ozdoby, np. z kryształków w tym samym kolorze.

Skromna suknia ślubna

Jeśli suknia ślubna ma prosty fason i niezbyt dużo ozdób, biżuteria doda jej charakteru. Do prostej sukni z odkrytymi ramionami można wybrać ozdobną, dużą kolię. Dobrym dodatkiem do sukni z gładkiego, matowego materiału będą błyszczące, wiszące kolczyki i bransolety z kryształkami. Jeżeli jednak suknia jest w stylu greckim, pomimo prostoty kroju, bogactwo dodatków jest niewskazane. Wybierz do niej drobne kolczyki, delikatny naszyjnik albo bransoletę z motywami kwiatowymi

Kolor sukni ślubnej a wybór biżuterii

Na ogół suknia ślubna ma kolor biały. Do takiej sukni najlepiej pasuje biżuteria srebrna lub wykonana z białego złota, z połyskliwymi, białymi, srebrzystymi lub perłowymi elementami, np. kryształkami, diamentami. Jeśli suknia ślubna ma inny kolor lub odcień, np. kremowy, można wybrać do niej biżuterię z pereł. O ile oczywiście panna młoda nie jest przesądna i nie obawia się, że przyniosą jej one nieszczęście.

Jaki rodzaj biżuterii wybrać?

Ozdabiać powinno się te części ciała, które są wyeksponowane. Jeżeli welon ślubny nie zasłania uszu, można założyć kolczyki wiszące. W przeciwnym razie należy raczej wybrać niewielkie kolczyki na sztyfcie. Jeśli zamiast welonu na głowie panny młodej znajdzie się diadem, lepiej jest zrezygnować z wyjątkowo ozdobnych kolczyków i zastąpić je niewielkimi i skromnymi. Jeśli suknia odsłania szyję i ramiona, można dobrać do niej kolię i bransolety. Na palcach dłoni powinien znajdować się tylko pierścionek zaręczynowy oraz obrączka, którą otrzymasz podczas ślubu.

