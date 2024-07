Czerwona sukienka to dobry pomysł na wesele o ile właściwie dobierzemy dodatki. Odcień czerwieni należy dobrać do typu urody. Intensywną barwę czerwieni można złagodzić dodatkami w kolorze cielistym lub srebrnym.

Czerwona sukienka a typy urody

Czerwona sukienka podkreśli urodę i nie będzie rzucać się zbyt mocno w oczy o ile jej odcień będzie współgrał z typem urody. Najbardziej neutralnym typem urody, który będzie współgrał właściwie z każdym odcieniem czerwieni jest pani jesień. Do oliwkowej cery i ciepłych barw tęczówki będą pasować zarówno jasne i łagodne czerwienie (np. koral), jak i intensywne, głębokie odcienie (np. krwista czerwień). Czerwona sukienka dla kobiet o typie urody lato powinna być utrzymana w delikatnych odcieniach czerwieni np. czerwieni arbuza lub malinowej czerwieni. Chłodne, świetliste blond włosy oraz niebieskie tęczówki oczu pani lato będą nasycały te kolory. Intensywne krwiste czerwienie, bordo i burgundy najlepiej sprawdzą się w przypadku pań o typie urody zima. Sukienka w takim głębokim odcieniu będzie kontrastowała z ciemnymi włosami pani zimy i podkreśli jej urodę. Rzadkim typem urody jest pani wiosna. Do jej ciepłego odcienia cery i miodowych włosów będą pasowały delikatne barwy takie jak: koral, palona czerwień (czerwień zbliżona do rudości) i czerwień pomidora.

Czerwona sukienka na wesele – dodatki czarne, cieliste, srebrne

Dodatki do czerwonej sukienki na wesele nie powinny przytłaczać koloru sukienki. Z czerwienią najlepiej komponują się buty, torebka, biżuteria w kolorze czarnym lub srebrnym. Coraz popularniejsze staje się także łączenie czerwonej sukienki z dodatkami w kolorze cielistym, który sprawia, że stylizacja z czerwoną sukienką wygląda delikatnie i dziewczęco.