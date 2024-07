1 z 5

Anna Lewandowska znów zachwyciła! Znana polska sportsmenka tuż po ciąży stawia przede wszystkim na wygodne i praktyczne ubrania, co nie oznacza ciągłego biegania w dresach! ;) Ania wybrała się na spacer po parku w pięknej falbaniastej pudrowej sukience w bordowe wzory. Sukienka subtelnie odsłoniła dekolt Ani i już nieco bardziej odważnie jej bardzo zgrabne nogi!

My zakochaliśmy się w jej kreacji? Co to za marka? Ile kosztuje? Wiemy! ODPOWIEDŹ ZNAJDZIECIE W NASZEJ GALERII!

