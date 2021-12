Anna Lewandowska w sukience za 18 tys. złotych szczerze przyznaje: "Ostatnie dni dają mi nieźle w kość"

Anna Lewandowska nie przestaje zachwycać swoimi stylizacjami - tym razem nie da się oderwać wzroku od jej niesamowitej sukienki z frędzlami, która jest absolutnym hitem tego sezonu. W takiej kreacji będziecie królowymi każdej imprezy! Wiemy, gdzie możecie ją dostać! Jednak nowy post gwiazdy na Instagramie zwraca uwagę nie tylko ze względu na zjawiskową sukienkę Anny Lewandowskiej - pod fotografią znalazł się wpis, z którego dowiadujemy się, że ostatnie dni dały żonie Roberta Lewandowskiego mocno w kość!

Anna Lewandowska w hitowej sukience za 18 tys. złotych

Anna Lewandowska od lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show biznesu. Każda kolejna stylizacja gwiazdy robi prawdziwą furorę wśród internautek, które chętnie inspirują jej stylem. W sezonie zimowym oczywiście nie brakuje zachwytów nad kurtkami i płaszczami żony Roberta Lewandowskiego, ale także nad pięknymi wyjściowymi kreacjami - w końcu zaraz Sylwester i okres karnawału, więc warto mieć w swojej garderobie sukienkę, dzięki której podbijecie każdą imprezę! I właśnie najnowsza stylizacyjna propozycja od Anny Lewandowskiej idealnie sprawdzi się na takie okazje. Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska postawiła na żółto-niebieską sukienkę bez ramiączek, która zdobiona jest frędzlami i delikatnymi koralikami. Taki model to idealna propozycja na wystrzałowe imprezy, jednak nie należy do najtańszych. Sukienka Anny Lewandowskiej to model "Iris" od The Attico, którego cena sięga prawie 3900 euro, czyli ponad 18 tys. złotych! Fanki gwiazdy jednak totalnie oszalały na jej punkcie!

Mat. prasowe

Anna Lewandowska w swoim najnowszym poście przykuła uwagę nie tylko zjawiskową kreacją, ale także wpisem, który znalazł się pod zdjęciem. Gwiazda przyznała, że ostatnie dni dają jej nieźle w kość, jednak piękna żona Roberta Lewandowskiego jak zwykle nie traci optymizmu i już wymyśliła, jak sobie poradzić z tym gorszym czasem.

- Nie wiem jak u Was, ale ja ostatnio mam wrażenie, że znalezienie czasu na trening to dla mnie dodatkowy challenge! Bez wchodzenia w szczegóły, ostatnie dni dają mi niezle w kość🙈

Ale od czego są wyzwania!🤗

I takim to sposobem wpadają kolejne cele na Nowy Rok💪

Póki co, wzmacniamy się w trwającym wyzwaniu, ale jak już wiecie, ja dopinam już kolejny, noworoczny challenge (30dniowy), który zagwarantuje nam wszystkim nie tylko ZMIANĘ NAWYKÓW NA ZDROWSZE ale i poprawi jakość snu, treningu oraz … nauczy skutecznie odpoczywać!

A wszystko dzięki nowemu, ogromnemu projektowi, który się tworzy w mojej aplikacji specjalnie dla Was!🤗🤗💥💥

Już nie możemy się doczekać, aż dowiemy się, co to za projekt! Trzymamy mocno kciuki za Anię Lewandowską i oczyście z niecierpliwością czekamy również na jej kolejne hitowe stylizacje!