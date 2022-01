Olga Kalicka i Cezary Nowak nie są już razem. Aktorka opublikowała poruszający wpis na swoim Instagramie, w którym przekazała te smutne informacje. Tym samym potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia, że niestety, związek gwiazdy i jej partnera zakończył się kilka miesięcy temu. Co dokładnie napisała Olga Kalicka? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Doda nie pojawiła się na premierze "Dziewczyn z Dubaju". Co na to Olga Kalicka? "Potrafi wyrażać własne zdanie" Olga Kalicka i Cezary Nowak rozstali się! Olga Kalicka prężnie rozwija swoją zawodową karierę i może pochwalić się wieloma sukcesami. Ostatnio oczywiście najgłośniej jest o jej roli w filmie "Dziewczyny z Dubaju" - postać Kamili była dla aktorki dużym wyzwaniem , jednak młoda gwiazda doskonale sobie z tym poradziła. Olga Kalicka doskonale łączy obowiązki zawodowe z macierzyństwem - jest mamą Aleksa, który przyszedł na świat w styczniu 2019 roku. Do niedawna aktorka była również w związku z Cezarym Nowakiem, z którym była zaręczona . Niestety, właśnie okazało się, że ten związek to już przeszłość. Jak udało nam się dowiedzieć, aktorka rozstała się z partnerem już kilka miesięcy temu . - Olga i Cezary nie są już razem od kilku miesięcy, ich drogi się rozeszły. Olga niechętnie dzieli się swoją prywatnością, więc szczegóły rozstania najpewniej zostawi dla siebie” - mówi nam osoba z otoczenia Kalickiej. Teraz gwiazda zdecydowała się opublikować oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Na Instagramie Olgi Kalickiej pojawił się poruszający wpis dotyczący rozstania z Cezarym Nowakiem. Gwiazda jednak nie zdecydowała się wyjawić powodów zakończenia swojego kilkuletniego związku. Podkreśliła, że zarówno dla niej, jak i dla...