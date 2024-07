Anna i Robert Lewandowscy są osobami głęboko wierzącymi. Tradycyjne wartości oboje wynieśli z domów. Mama Anny Lewandowskiej a babcia Klary, Maria Stachurska, zamierza przekazać te wartości również swojej wnuczce. Babcia Klary, w trosce o ukochaną wnuczkę, chce zwierzyć maleństwo pod opiekę Matki Boskiej -, informuje "Dobry Tydzień". Maria Stachurska bardzo poważnie pochodzi do spraw wiary. Chce, by na jej pierwszą wnuczkę spłynęła łaska boża. Podobnie jak to się stało w przypadku jej córki, Ani.

Mama Anny Lewandowskiej o narodzinach córki

Mama Anny Lewandowskiej w jednym z wywiadów zdradziła, że moment narodzin jej córki Ani był zupełnie wyjątkowy.

Jeszcze przed rozwiązaniem mówiłam: "Maryjo, to, co się pocznie, niech należy do ciebie". I tak się stało. Ania urodziła się dzień przed świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 7 września. Poród był zresztą niesamowity, przez cały czas czułam obecność Maryi - powiedziała Maria Stachurska w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego".

Klara Lewandowska z pewnością zostanie wychowana w wierze katolickiej.

