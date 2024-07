Anna Lewandowska to prawdziwa trendsetterka! Trenerka wylansowała modę na limonkowe kurtki z dużym futrzanym kapturem, które opanowały polskie ulice. Tegoroczna zima skłoniła wszystkie fanki mody do tego, aby dokonać podobnego zakupu. Modna parka w wyrazistym kolorze kosztuje nawet kilkaset złotych, ale czego nie robi się dla mody. Gwiazda z pewnością nie zdawała sobie sprawy, że jej ulubiona kurtka tak spodoba się Polkom. W internecie ten trend także nie pozostał niezauważony. Powstały już liczne strony, na których zamieszczane są zdjęcia przypadkowo złapanych dziewczyn właśnie w tej kurtce. To prawdziwy szał! Inne gwiazdy takie jak Honorata Skarbek czy Dawid Kwiatkowski na swoich kontach na Snapchacie także uważnie śledzą ten trend. Nie ma się jednak co dziwić, bo puchówka świetnie sprawdzi się na ujemne temperatury, ale oryginalność i fantazja również są w cenie! Czy Was też dopadł szał limonkowych kurtek?

Reklama

Zobacz: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z dzieckiem. W komentarzach zawrzało od pytań: Kiedy będziesz miała swoje?

Anna Lewandowska w limonkowej kurtce

Zobacz także

Czy Wy też ulegliście modzie na te puchówki?

Limonkowe kurtki robią furorę

Limoneczki w kropeczki ŁOHOHOHO ;D

Posted by Atak limonkowych kurtek on 25 grudnia 2015

Reklama

Na "limonki" skusili się także panowie :)