Ania Lewandowska przyzwyczaiła nas do tego, że przeważnie zakłada na specjalne okazje drogie sukienki z naprawdę wysokiej półki. Czasem jednak polska trenerka zaskakuje nas i do swojej garderoby kupuje coś tańszego. Tak było i tym razem. Lewandowska pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje w oryginalnej czarnej sukience z głębokimi rozcięciami po bokach, dzięki której widzimy jej zgrabną talię (Zobacz, co robić i jak ćwiczyć, by mieć talię osy!) Sukienka zachwyciła jej fanki! Okazuje się, że kreacja Lewandowskiej kosztowała zaledwie... 180 złotych. W dodatku to polska marka Prosto - jak sprawdzliśmy na stronie, sukienka została przeceniona z 200 złotych.

Jak wam się podoba Ania Lewandowska w takim wydaniu? Dobrze, że trenerka potrafi pokazać swoim fanom, że aby dobrze wyglądać, nie trzeba od razu wydawać fortuny!

Ania Lewandowska w sukience za 180 złotych.

Ania Lewandowska już wcześniej pokazywała się w tańszych sukienkach.