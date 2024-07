1 z 11

To już dziś! Netflix nareszcie udostępnia wszystkie odcinki piątego sezonu swojego kultowego serialu „House of Cards”. Ten super popularny polityczny dramat opowiadający o losach krwiożerczego, dążącego do celu po trupach małżeństwa Underwoodów to czarny koń ze stajni amerykańskiej platformy streamingowej, który osiąga wprost rekordowe wyniki odtworzeń.

Zobacz też: Kevin Spacey: „Dzielę życie na przed i po Franku Underwoodzie”. Jak zmieniło go „House od Cards”?

Serial Netflixa urósł już do statusu ikony popkultury, a jego protagonistka i żona głównego bohatera, Claire Underwood stała się prawdziwą ikoną stylu, której asertywny power dressing to już symbol współczesnej kobiety sukcesu. Nie ma najmniejszych wątpliowości, że dla pani Underwood to cel uświęca środki.

Więcej: Kiedy nowe sezony "Gry o tron" i "House of Cards"? 2017 rok zapowiada się ciekawie!

Czy Agata Duda ma konto na Netflixie? Ryzykujemy stwierdzenie, że pierwsza dama nie tylko subskrybuje popularny serwis, ale jest zagorzałą fanką hitowego dramatu politycznego! Kto wątpi, niech spojrzy na jej garderobę. Czy tylko my w lookach Agaty Dudy wyczuwamy mocne inspiracje ikonicznym stylem Claire Underwood? Obie panie są partnerkami naturalnych politycznych liderów, a ich stylowe analogie idą o wiele dalej niż podobnie wystylizowana, krótka fryzura – superdopasowane krawiectwo, ołówkowe kroje, proste, asertywne dwuczęściowe garnitury i drapieżne, wysokie obcasy to tylko niektóre ze stylowych podobieństw między Agatą Dudą a Claire Underwood.

Zobacz też: Agata Duda też pokochała róż! Na spotkaniu z prezydentem Singapuru wyglądał przepięknie! ZDJĘCIA

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć 10 momentów, w których Agata Duda wyglądała jak Claire Underwood.