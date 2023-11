Iwona i Gerard to jedna z najpopularniejszych par z "Sanatorium Miłości". Choć od ich udziału w show TVP1 minęło już sporo czasu, fani programu w dalszym ciągu chętnie śledzą ich losy. Ostatnio nasza reporterka miała okazję porozmawiać z tą przesympatyczną parą. Zobaczcie, co nam zdradzili zakochani.

Przypomnijmy, że Iwona i Gerard z "Sanatorium Miłości" w tym roku (2023), wzięli ślub. Zakochani ślubowali sobie miłość i wierność małżeńską na zamku w Niepołomicach, gdzie jakiś czas temu się zaręczyli. Jak zatem wygląda ich życie po ślubie? Niedawno rozmawialiśmy o tym z tą piękną parą.

Iwona i Gerard ugościli nas w Radomsku. Para jednak na co dzień dzieli swoje życie na dwa domy, pomiędzy posiadłościami w Radomsku i Zabrzu. Skąd taka decyzja?

Gdyby jedno z nas miało mieszkanie w bloku, to na pewno ciągnęlibyśmy do domku, bo tam jest przestrzeń, ogród, więc na pewno dążylibyśmy do tego, a ponieważ oboje mamy domy, to jest przepychanka, gdzie lepiej

- przyznała Iwona