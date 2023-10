Kilka tygodni temu Doda w rozmowie z Party.pl przyznała, że bardzo chciałaby pracować z Edwardem Miszczakiem, co więcej, zdradziła, że ma pomysł na film, który mogłaby zrealizować z pomocą nowego dyrektora programowego Polsatu. Co na to sam Miszczak? W rozmowie z naszą reporterką zdradził, dlaczego przez wiele lat unikał współpracy z wokalistką.

Reklama

Doda i Edward Miszczak - koniec wojny

Przez lata Miszczak i Doda mieli mały konflikt, co skutkowało "banem" artystki w TVN. Teraz jednak Edward Miszczak przeszedł do Polsatu, gdzie wokalistka ma silną pozycję, a niedawno była jedną z głównych twarzy stacji. Czy taki stan się utrzyma? W rozmowie z Party.pl nowy dyrektor programowy stacji wyjaśnia:

To już jest fajnie, że razem pracujemy. Zostańmy na tym etapie. Bardzo długo próbowała się do mnie zbliżyć, a ja gest Pawlaka. A teraz jesteśmy pogodzeni i bardzo chętnie chcemy ze sobą pracować. To jest wielki talent, może czasami źle prowadzony - mówi nam Miszczak.

Dlaczego dopiero teraz postanowił pogodzić się z Dodą? Zobaczcie!

Reklama

Zobacz także: Edward Miszczak ostro o Mai Sablewskiej: "Jeśli będzie przyjeżdżać o umówionej porze, a nie..."