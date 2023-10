Przez ostatnie kilka lat pojawiło się wiele znakomitych seriali na podstawie książek. To dzięki literaturze i umiejętnemu przeniesieniu jej na ekran powstały i nadal powstają jedna z najlepszych produkcji telewizyjnych. Za sprawą gigantów streamingowych tytuły takie jak „Gambit królowej” o wybitnie utalentowanej szachistce, mierzącej się z własnymi demonami czy „Opowieść podręcznej” o dystopii, w której kobiety zostają pozbawione wszelkich praw, zyskały popularność na całym świecie. Materiałem na dobrą ekranizację może okazać się nie tylko wspaniała i głośna powieść, ale także mniej znane dzieła, co pokazuje przykład takich produkcji jak opowiadająca o związkach i relacjach czterdziestolatków „Rozterki Fleishmanach” czy religijnym fanatyzmie „Pod sztandarem nieba”. Po seriale na podstawie książek sięgają nie tylko miłośnicy czytania, ale niektóre pozycje zaczęły masowo znikać z półek po premierze pierwszych odcinków.

To z pewnością jeden z seriali na podstawie książek, które okazały się strzałem w dziesiątkę Netflixa. Opowieść o Beth Harmon jest inspirowana historią zawartą w książce Waltera Tevisa o tym samym tytule. Główna bohaterka (fantastyczna rola sprawiła, że Anya Taylor-Joy stała się gwiazdą) jest sierotą, która bardzo wcześnie zaczyna wykazywać wybitne umiejętności gry w szachy. Z czasem Beth staje się mistrzynią Stanów Zjednoczonych, ma piękny dom, a sierociniec zostawia za sobą. Jednak to nie znaczy, że całkowicie zrywa z przeszłością. Geniuszka wlewa w siebie litry alkoholu i faszeruje się lekami. W pewnym momencie nie wiemy, czy jej talent nie spali się zbyt wcześnie. W oryginalnej produkcji spod czerwonego „N” zagrał także Marcin Dorociński, jako arcymistrz szachów z ZSSR. Dodatkowym smaczkiem są przepiękne kostiumy i pastelowe kolory.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Do seriali na podstawie książek, które widzowie na całym świecie oglądali z wypiekami na twarzy, musimy zaliczyć też „Normalnych ludzi”. Ekranizacja irlandzkiej pisarki Sally Rooney to czuła i zmysłowa opowieść o skomplikowanej relacji Marianne (Daisy Edgar-Jones) i Connella (Paul Mescal). Ona pochodzi z bogatego, ale jest outsiderką, daleko jej do tej popularnej dziewczyny w szkole, raczej uchodzi za dziwaczkę. On jest przynajmniej o jedną klasę społeczną niżej (jego mama sprząta w domu Marianne), gra w drużynie futbolowej, ma sporo znajomych, ale nie jest typowym mięśniakiem – ma słabość do literatury. Wkrótce dublińczycy zbliżają się do siebie, a my przyglądamy się, jak przez lata zmienia się ich relacja, w której na zmianę pojawiają się miłość, nienawiść i partnerstwo. O „Normalnych ludziach” pisaliśmy także w zestawieniu seriali romantycznych, które także wam polecamy.

Serial jest dostępny na HBO Max

Jedna z bardziej brawurowych pozycji wśród seriali na podstawie książek ostatnich lat. Równie wciągająca jak historia autora powieści, Adama Kaya. Jeśli myślicie, że tylko w Polsce publiczna służba zdrowia ledwo się trzyma, powinniście zarówno obejrzeć tę serię, jak i przeczytać „Będzie bolało. Sekretny dziennik młodego lekarza”. Główny bohater (w tej roli Ben Whishaw) jest lekarzem rezydentem na oddziale położniczym w londyńskim szpitalu położniczym. Pracuje 97 godzin tygodniowo – głównie po łokcie w płynach ustrojowych – żeby później wrócić starym samochodem do małego mieszkania, o ile nie zaśnie na parkingu. Zarabia tyle, co szpitalny parkometr, a jego życie prywatne to przede wszystkim przepraszanie: za to, że się spóźnił; że nie dotarł; że nie ma siły albo humoru. Ostrzegamy, to widok może być nieprzyjemny, ale nie jest pozbawiony czarnego humoru i ironii.

Serial jest dostępny na Canal+ Online

Dobijający do czterdziestki widzowie, a także ci, którzy właśnie ją przekroczyli, z pewnością umieszczą ten tytuł wysoko wśród seriali na podstawie książek. „Rozterki Fleishmana” powstały na podstawie debiutanckiej powieści Taffy Brodesser-Akner. To historia Toby’ego (Jesse Eisenberg), który po rozwodzie z Rachel (Claire Danes) nie może przestać myśleć o byłej żonie. Nie pomaga w tym przygodny seks – ten tradycyjny i online – z mnóstwem kobiet poznawanych przez aplikację randkową. Świat Toby’ego staje na głowie, gdy w środku nocy Rachel podrzuca mu dwójkę ich wspólnych dzieci i po nie nie wraca. Odnaleźć się w nowej sytuacji pomogą mu przyjaciele z dawnych lat: Seth i Libby, która odegra w tej opowieści dużą rolę. W trakcie kolejnych odcinków poznajemy słodko-gorzką historię małżeństwa Fleishamnów. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że podzieliły ich różnice aspiracji. On jest lekarzem z misją, dla którego liczy się kontakt z pacjentem, co nieustannie powtarza. Ona jest kobietą sukcesu, agentką gwiazd. Z czasem jednak dostajemy coraz szerszy obraz. To zachwycające, jak rozkoszny i niesympatyczny potrafi być Jesse Eisenberg.

Serial jest dostępny na Disney+

Irlandzka pisarka, Sally Rooney doczekała się już dwóch seriale na podstawie książek. Po sukcesie „Normalnych ludzi” widzowie dostali „Rozmowy z przyjaciółmi” – ekranizację jej debiutu. Druga seria opowiada o burzliwym życiu Frances (Alison Oliver), która mieszka i studiuje w Dublinie. W wolnym czasie razem ze swoją przyjaciółką i dawną partnerką Bobby (Sasha Lane) występuje w klubie. Po jednym z takich wieczorów wpadają na Melissę (Jemima Kirke). Dojrzała kobieta, która jest już cenioną pisarką, zaprasza studentki do siebie, licząc, że ich entuzjazm wniesie do jej życia powiew świeżości. W domu autorki Frances poznaje męża Nicka – męża Melissy, z którym zaczyna łączyć ją coraz bardziej złożona relacja. Niebezpieczny trójkąt wprowadzi sporo zamieszania w realiach wszystkich bohaterów. Jeśli lubicie podobne serie, zachęcamy was do zajrzenia do naszego zestawienia seriali dla dorosłych.

Serial jest dostępny na HBO Max

Wielu fanów seriali na podstawie książek czeka na ekranizacje ulubionych kryminałów. Oczywiście każdy zna już twórczość Cobena, Kinga czy Larssona, dlatego miło jest zaskoczyć się oryginalną historią Gillian Flynn. „Ostre przedmioty” stały się sensacją natychmiast po premierze. Camille Preaker (Amy Adams) wyprowadza się z małego miasteczka, żeby robić dziennikarską karierę. Po latach wraca w rodzinne strony, by rozwiązać zagadkę zaginięcia i brutalnego morderstwa młodej dziewczyny. Przy okazji musi zmierzyć się z dawnymi demonami – przede wszystkim z matką. Amy Adams jest tu zmęczona, często pociąga z butelki, samookalecza się i zasypia w samochodzie przed barem, ale gra fenomenalnie.

Serial jest dostępny na HBO Max

W ostatnich latach w Polsce też pojawiło się kilka seriali na podstawie książęk, którymi możemy się pochwalić. Furorę wzbudziła odcinkowa seria na podstawie książki anonimowego autora, posługującego się pseudonimem Malcolm XD. Tak, to ten od pasty o ojcu, który jest fanatykiem wędkarstwa. „Emigracja XD” jest zabawną opowieścią o Polakach, którzy wyjeżdżają za granicę, by zarobić. Malcolm – bohater grany przez Tomasza Włosoka – potrzebuje pieniędzy, ale nie ma szans na dobrze płatną pracę w niewielkiej miejscowości, w której się wychował. Razem z kumplem Stomilem muszą zgromadzić pewną kwotę, by zapłacić grzywnę za zniszczenie leśniczówki i terenów leśnych. W Anglii chłopaki przeżywają wiele zabawnych przygód, które układają się w szaloną, awanturniczą historię o Polakach na emigracji.

Serial jest dostępny na Canal+ Online

Jeden z głośniejszych seriali na podstawie książek. Adaptacja powieści Margaret Atwood z lat 80. wstrząsnęła widzami, ale także wciągnęła ich od pierwszego odcinka. Słynna produkcja HBO opowiada o podręcznych, czyli kobietach pozbawionych niemal wszystkich praw, które mają jeden najważniejszy obowiązek – urodzić jak najwięcej dzieci. Jest to szczególnie istotne dla mieszkańców dystopijnego państwa Gilead, które powstało na terenie zniszczonych Stanów Zjednoczonych, ponieważ znaczna część społeczeństwa stała się bezpłodna. W tym nieprzyjaznym dla kobiet świecie ląduje June Osborne (Elizabeth Moss), która nie tylko stara się przetrwać, ale także odnaleźć córkę, którą jej odebrano.

Serial jest dostępny na HBO Max

W niektórych serialach na podstawie książek widzowie zakochali się od pierwszego odcinka. „Wielkie kłamstewka” na pierwszy rzut oka wydawały się serią, której trudno będzie zaskoczyć widzów. W końcu ile razy można oglądać historię o bogatych Amerykanach, którym nie układa się w małżeństwie. Jednak w tym przypadku fabuła nabiera dodatkowego smaczku dzięki wątkowi kryminalnemu. Na małym ekranie widzimy matki, żony i przyjaciółki grane przez Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laurę Dern, Shailene Woodley oraz Zoë Kravitz. Gdy w niewielkim, ale pełnym luksusowych dzielnic miasteczku dochodzi od zabójstwa, szukamy odpowiedzi: kto zabił? O „Wielkich kłamstewkach” pisaliśmy też przy okazji zestawienia wciągających seriali, które również wam polecamy.

Serial jest dostępny na HBO Max

Od pewnego czasu seriale na podstawie książek czerpią nie tylko z powieści, ale także reportaży. To idealnie zgrywa się ze wciąż szalejącą modą na true crime. Morderstwo połączone z kultem czy religią to przepis na udaną historię. „Pod sztandarem nieba” opowiada o losach detektywa Jeba Pyre’a (Andrew Garfield), który jest przykładnym ojcem i mężem, a także zaangażowanym mormonem. W jednym z domów odnajduje zmasakrowane zwłoki kobiety i jej kilkumiesięcznej córki. Detektyw rozpoczyna śledztwo, które szybko natrafia na wiele przeszkód związanych z ortodoksyjnymi regułami społeczności. Z czasem Pyre sam zaczyna kwestionować swoje poglądy. W produkcji pojawia się także Daisy Edgar-Jones („Normalni ludzie”).

Serial jest dostępny na Disney+

Kolejny przykład na to, że seriale na podstawie książek nie muszą czerpać z bestsellerów czy klasyki. Kameralna opowieść o trudnych relacjach rodzinnych w małym miasteczku, która jest adaptacją dzieła Elizabeth Strout o tym samym tytule, pokazuje, że mniej znaczy więcej. Olive i jej mąż Henry wiodą na pozór spokojne życie. On prowadzi niewielką aptekę i stara się być uprzejmy wobec każdej osoby, jaką spotka. Ona jest nauczycielką w szkole i wprowadza zamieszanie w ich codzienności, ponieważ Olive nie jest typową strażniczką domowego ogniska. Bywa zimna, oschła, wybuchowa, krytyczna i doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby bolało. Nic dziwnego, że popada w konflikt za konfliktem. Małżeństwo stara się jeszcze wychować nastoletniego syna. Role Frances McDorman I Richarda Jenkinsa to prawdziwe perełki.

Serial jest dostępny na HBO Max

Jeśli szukacie seriali na podstawie książek, które was poruszą, adaptacja autobiograficznej serii powieści brytyjskiego pisarza, Edwarda St Aubyna to idealny pomysł na letni wieczór. Tytułowy Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) reprezentuje klasę wyższą Wielkiej Brytanii. Mężczyzna mieszka w przestronnym apartamencie, wakacje jako dziecko spędzał w położonej w Prowansji willi matki. Jednak jego dorosłe życie, w którym nie brakuje eleganckich marynarek, zegarków i luksusowych hoteli, nie wydaje się szczęśliwe. Patrick jest uzależniony od heroiny. Gdy dowiaduje się o śmierci ojca, razem z nim odkrywamy krok po kroku przerażające tajemnice jego rodziny. O tej produkcji pisaliśmy także przy okazji zestawienia seriali o narkotykach, które również wam polecamy.

Serial jest dostępny na HBO Max

Wśród seriali na podstawie książek to prawdziwy hit. „Genialna przyjaciółka” jest ekranizacją jednej z powieści Eleny Ferrante. To bardzo powoli prowadzona historia dwóch kobiet, która rozwija się na przestrzeni sześćdziesięciu lat. Dorastające w Neapolu dziewczyny są świadkami wielkich przemian i bywają wystawione na niebezpieczeństwo. Widzowie zakochali się w prostym języku włoskiej serii, która doczekała się trzech sezonów i dwóch głównych bohaterkach.

Serial jest dostępny na HBO Max

Dobrze wiemy, że nie brakuje widzów, którzy lubią przygnębiające seriale na podstawie książek, które potrafią zepsuć dzień. Każdy z nas czasem lubi zobaczyć bohaterów, którzy przeżywają katastrofę za katastrofą. Jeśli nie tylko rozumiecie, o czym piszę, ale jeszcze kiwacie głową z uśmiechem, musicie poznać braci bliźniaków z „To wiem na pewno”. Dominick i Thomas prowadzą dość przygnębiające życia. Ich losy są wręcz naznaczone tragedią. Jeden choruje na schizofrenię i postanawia odciąć sobie dłoń w bibliotece. Drugi stara się opiekować pierwszym, a także umierającą na raka matką. Mierzy się z paskudnym ojczymem, a w wolnej chwili zbiera się po nieudanym małżeństwie. Z czasem poznajemy nie tylko historię braci, ale także ich całego rodu, a wszystko zaczyna przypominać grecką tragedię. Ale znajomość przeszłości – jakkolwiek bolesna by nie była – może dać szanse na lepszą przyszłość.. Podwójna rola Marka Ruffalo to popis wspaniałego aktorstwa. Całość jest adaptacją powieści Wally’ego Lamba.

Serial jest dostępny na HBO Max

Wiele seriali na podstawie książek to historie, w które trudno uwierzyć, choć wydarzyły się naprawdę. Podobnie jest z adaptacją reportażu „Lekomani. Jak koncerny farmaceutyczne i lekarze potrafią uzależnić pacjentów od leków”. Tak, tytuł jest dość przydługi, ale bez obaw – w trakcie oglądania serii nie będziecie się nudzili. To opowieść o lekarzu zamieszanym w nieczyste działania Big Pharmy, a także mechanizmach, z którymi zwykli ludzie nie mieli szans wygrać. Skutki uzależnienia Amerykanów od środków opioidowych odczuwalne są do dzisiaj. W produkcji zagrali m.in. Michael Keaton, Will Poulter, Peter Starsgaard, Kaitlyn Dever oraz Michael Stuhlbarg.

Serial jest dostępny na Disney+

Jeśli szukacie kolejnych seriali na podstawie książek, poniżej prezentujemy listę tytułów, które mogą was zainteresować. Znajdziecie zarówno klasyczne pozycje, jak i te mniej znane serie. Na pewno nie będziecie się nudzili.

