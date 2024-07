Mikołaj Krawczyk w serialu "Barwy Szczęścia" gra już od jakiegoś czasu. Jego bohater Olivier wda się w romans z serialową Natalią. A skoro romans, to i gorące sceny łóżkowe, a w nich zobaczymy Mikołaja Krawczyka tylko w ręczniku!

Oliwier od razu zwróci uwagę na Natalię (Maria Dejmek), ona początkowo będzie do niego nastawiona sceptycznie. Zacznie mieć wątpliwości, gdy dowie się, że mój bohater zna jej byłego partnera Halickiego (Paweł Deląg). Z czasem zacznie między nimi iskrzyć, a w efekcie wylądują w łóżku. Wszystko byłoby w porządku, gdyby Oliwier nie miał żony. Do Natalii w końcu dotrze, że nie zachowuje się w porządku. Będzie unikać mojego bohatera, bronić się przed tą relacją. Ponownie uwierzy, że to może być związek z prawdziwego zdarzenia, gdy Oliwier zakomunikuje jej, że się rozwodzi, bo w jego małżeństwie od dawna się nie układa - opowiedział o swojej roli w serialu Krawczyk.