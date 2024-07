Mikołaj Krawczyk dołączył do obsady serialu Barwy Szczęścia. Partner Agnieszki Włodarczyk miał dziś pierwszy dzień na planie zdjęciowym serialu. A kogo zagra?

Mikołaj krawczyk w Barwach Szczęścia

Jak zdradził sam Mikołaj w "Pytaniu na śniadanie", adwokata Oliviera, który pojawi się w życiu serialowych Natalii Zwoleńskiej (Maria Dejmek) oraz Anny Marczak (Dorota Kolak). Olivier będzie pomagał Natalii w realizacji pewnego pomysłu, ale jak to w serialu bywa, szykuje się też wątek miłosny! :) Kiedy zobaczymy aktora w akcji? Odcinki z jego udziałem dopiero późną jesienią. Ale trzeba przyznać, że nowy, 9. sezon Barw Szczęścia zapowiada się bardzo interesująco.

Ale wszyscy fani Mikołaja będą zaskoczeni, bo pierwsze co przyciąga wzrok to jego wygląd w serialu. Prywatnie aktor uwielbia ubierać się rockowo i na luzie. Niedawno dziewczyna Mikołaja Agnieszka Włodarczyk zdradziła, że według niej mężczyźni powinni czerpać wyczucie stylu od homoseksualistów. Na planie "Barw Szczęścia" Krawczyk jest według nas nie do poznania.

Okulary kujonki, garnitur, krawat... Przyznajcie, że w takim wydaniu Krawczyka jeszcze nie widzieliście. Podoba Wam się?

