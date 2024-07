Znowu jest głośno o synu Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk Junior został wyrzucony z galerii handlowej w Łodzi, a w sieci opublikował wpis, w którym czytamy:

Co konkretnie się wydarzyło?

Jak podaje shownews.pl, Krzysztof Krawczyk Junior ma zarabiać, śpiewając na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Z powodu panujących warunków atmosferycznych postanowił przenieść się do galerii handlowej Manufaktura. Na miejscu nie zdążył jeszcze przygotować swojego stanowiska ani zaśpiewać, kiedy został zapytany o zgodę dyrekcji na występ w budynku, której de facto nie posiadał. Syn Krzysztofa Krawczyka został poproszony o opuszczenie centrum handlowego. W sieci skomentował całą sytuację, przepraszając za swoje zachowanie:

Sytuację związaną z wyproszeniem Krzysztofa Krawczyka Juniora z Manufaktury skomentowała Monika Langner, rzeczniczka centrum handlowego:

Jeden z naszych patroli interweniował w sprawie mężczyzny grającego na terenie kompleksu. Pracownicy ochrony zapytali go o zgodę dyrekcji na granie, na co ten przyznał, że takiego pozwolenia nie posiada. W związku z tym, zgodnie z regulaminem kompleksu, pracownicy poprosili mężczyznę o opuszczenie terenu, na co pan spokojnie przystał i zastosował się do prośby. Cała sytuacja odbyła się w bardzo przyjaznej i spokojnej atmosferze.

- powiedziała w rozmowie z shownews.pl.