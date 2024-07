1 z 5

"Przyjaciółki": Rewolucja w życiu Patrycji?! Jedna z czterech bohaterek przebojowego serialu (Joanna Liszowska) jest zauroczona Tomkiem (Michał Czernecki)! Mężczyzna mocno jej zaimponował. Wykazał się wobec niej troskliwością i świetnym podejściem do jej synka, Mikołaja (Tadeusz Nałęcz ).

Zobacz: Pamiętacie jak zaczynały swoją karierę "Przyjaciółki"? Czasem trudno poznać... Mamy MNÓSTWO ZDJĘĆ!

Stają się sobie coraz bliżsi! W siódmym odcinku ósmej serii "Przyjaciółek" Patrycja i Tomek spotykają się wieczorem w jednym z warszawskich klubów. Na miejscu okazuje się, że odbędzie się tam wieczór z karaoke. Patrycja jest w świetnym humorze i gdy przez pomyłkę zostaje poproszona na scenę przez prowadzącego karaoke, zgadza się zaśpiewać! Robi to w bardzo zmysłowy sposób. Czy swoim głosem uwiedzie Tomka? Widać, że to na niego działa! Co dalej? Czy doszło do zbliżenia? Odpowiedź jest jasna - zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

Siódmy odcinek ósmej serii "Przyjaciółek" w czwartek, 13 października, o godz. 21.10 w Polsacie.

Zobacz także: Przyjaciółki: Inga (Małgorzata Socha) w ciąży! "Nie chciałam tego, nie planowałam" ZDJĘCIA