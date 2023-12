Na Instagramie Joanna Opozdy pojawiła się relacja z koncertu znanego rapera PRO8L3M. Jednak to nie to zwróciło największą uwagę — aktorka bawiła się u boku tajemniczego mężczyzny, z którym była widziana jakiś czas temu, gdy wychodziła z jednego z warszawskich klubów. Wygląda na to, że ich relacja nabiera tempa. Aktorka wygląda na bardzo szczęśliwą!

Joanna Opozda na koncercie z niezłym przystojniakiem

Ostatnim czasem medialny konflikt między Joanną Opozdą i Antkiem Królikowskim ucichł. Były mąż aktorki układa sobie życie u boku Izabeli, natomiast ona skupia się na wychowaniu ich synka Vincenta. Kilka miesięcy temu Joanna Opozda pokazała tajemniczego przystojniaka na swoim Instagramie, para została również przyłapana przez paparazzi na czułościach w jednym z warszawskich klubów. Teraz okazuje się, że oboje nadal się spotykają i postanowili wybrać się razem na koncert znanego rapera PRO8L3M.

Na koncercie się jednak nie skończyło i po wspólnej zabawie wybrali się do restauracji. Joanna Opozda postanowiła nawet nagrać swojego towarzysza, który wyraźnie się zawstydził, gdy zobaczył, że jest nagrywany.

Tajemniczy mężczyzna, z którym Joanna Opozda spędza coraz więcej czasu, ma na imię Jan i jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na Instagramie widać, że mężczyzna lubi podróżować — odwiedził już Stany Zjednoczone w tym Miami i Nowy York. Na jego profilu można również znaleźć zdjęcia z Indii, Portugalii i Włoch. Znajomy aktorki nie stroni również od ekstremalnych sportów, takich windsurfing czy narty. Widać, że aktorka wygląda przy nim na szczęśliwą. Myślicie, że zdradzi wkrótce, że są w związku?

