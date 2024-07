1 z 6

To już koniec siódmego sezonu serialu "Przyjaciółki". Co się w nim wydarzy? Podwójne zaręczyny! O co chodzi? Inga (Małgorzata Socha), Jerzy (Mariusz Bonaszewski), Robert (Krzysztof Wieszczek), Hania (Pola Figurska), Kate (Ilona Lewandowska) i Dagmar (Marcin Korcz) spotkali się, by świętować zaręczyny Kate i Dagmara. Kate dumnie prezentuje na palcu pierścionek zaręczynowy, który otrzymała od Dagmara. Zanim jednak pierścionek trafił na palec Kate, wpadł w ręce bardzo zaskoczonej Ingi! A od początku siódmego sezonu wiadomo, że Inga z niecierpliwością czeka, kiedy Robert ponownie poprosi ją o rękę.

Zobacz także: Przyjaciółki: Wielki dramat Anki! Ma guza w piersi ZDJĘCIA

Jak wyjaśni się cała sprawa? Zobaczcie kolejne zdjęcia! Przyjaciółki w czwartek, o godz. 21:05 w Polsacie.