Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Kolejne oświadczyny, nowa bohaterka Dominika, a Grzegorz nie może przeżyć tego, że Ola zamierza się wyprowadzić. Fotostory z nowych odcinków serialu od 2428 od 2432.

Pierwsza Miłość odc. 2434

Luiza dowiaduje się od Tymka, że Natan szuka lokatorki. Zdecydowana, by wyprowadzić się z mieszkania Błażeja, idzie na spotkanie z Wójcikiem.

Grzegorz nie potrafi zaufać Oli i wciąż ją kontroluje. Dlatego z trudem przyjmuje informację o tym , że córka zamierza się wyprowadzić.

Wiktoria szuka u Emilki rad w rozwiązywaniu swoich miłosnych problemów.

Kulasowa wciąż liczy na pomoc finansową ze strony Emilki i Anny. Tymczasem pani sołtys chce zrobić jej niespodziankę i załatwia mężowi przepustkę z więzienia.

Pierwsza Miłość odc. 2435

Anna rezygnuje z tworzenia spółdzielni w Wadlewie. Wybiera projekt Olka na otwarcie klubo-kawiarni, która będzie służyła dobru wszystkich mieszkańców.

Grzegorz podejrzewa, że Ola wciąż utrzymuje kontakty z dilerami narkotyków. Gdy odwiedza ją Filip, którego poznała na odwyku, ojciec dziewczyny uderza go myśląc, że to jeden z nich.

W mieszkaniu Melki zjawia się Dominika, mówiąc, że jest dziewczyną Pawła.

Pierwsza Miłość odc. 2436

Paweł wyjawia Melce tajemnicę swojego byłego związku z Dominiką.

Śmiałek chce oświadczyć się Annie. Prosi Mirka o pomoc w przygotowaniu niezapomnianych zaręczyn.

Luiza i Błażej zwierzają się sobie z problemów i razem upijają smutki w Barbarianie. Podczas ich wspólnego spaceru, Błażej próbuje pocałować przyjaciółkę.

Pierwsza Miłość odc. 2437

Melka chce pomóc Dominice. Proponuje jej, by zamieszkała z nimi do czasu, aż nie znajdzie pracy. Marysi nie podoba się ten pomysł.

Luiza i Błażej unikają się nawzajem. W mieszkaniu panuje niezręczna atmosfera.

Krystian dotrzymuje Marcie towarzystwa w pracy. Dochodzi do kłótni między nim a klientem King's fitness. Mężczyzna składa skargę u Anety.