Ślub Marysi i Michała w serialu "Pierwsza miłość" na szczycie góry! To już w najbliższy piątek, 13 stycznia. Jak do tego dojdzie i dlaczego akurat tam odbędzie się ślub? Przeczytaj i zobacz naszą galerię.

Najpierw wypadek Julki, potem powrót Ewy, byłej partnerki Michała i matki jego syna, a ostatnio porwanie Melki. Życie Marysi (Aneta Zając) i Michała (Wojciech Błach) nie było usłane różami, jednak Radosz zawsze mogła liczyć na wsparcie ukochanego. Do czasu konfliktu między Melką (Ewa Jakubowicz) i Krystianem (Patryk Pniewski)…

Marysia i Michał stanęli po przeciwnych stronach konfliktu. Nawet gdy Krystian przyznał się do winy i przeprosił za całe zamieszanie, między zakochanymi nie było dobrze, na domiar złego Michał postanowił na jakiś czas wyjechać. Jego powrót do Wrocławia niewiele zmienił, Marysia nadal traktowała go z dystansem. Architekt jednak nie poddał się. Z pomocą Melki i Krystiana zorganizował niezapomniany wyjazd w góry. Bez białej sukni i welonu, ale za to w malowniczej scenerii Kasprowego Wierchu Marysia wreszcie wypowie sakramentalne „tak”.

Jak będzie wyglądał najszczęśliwszy dzień w życiu Marysi i Michała? Zobaczymy już w najbliższy piątek, 13 stycznia o godz. 18.00 na antenie Telewizji Polsat.

Zobacz zwiastun odcinka:

