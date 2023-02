Aneta Zając cała na biało na ramówce Polsatu. Gwiazda "Pierwszej miłości" pochwaliła się nową fryzurą

Aneta Zając opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z koleżankami z serialu "Pierwsza miłość", a internauci zachwycili się wyglądem aktorek. Pod fotką pojawiło się mnóstwo zachwytów. Fani Anety Zając są również pod wrażeniem jej wielkiej metamorfozy i próbują dowiedzieć się, jak dba o formę. Gwiazdy "Pierwszej miłości" zachwycają swoim wyglądem Aneta Zając jakiś czas temu przeszła sporą metamorfozę. Aktorka zgłosiła się do specjalisty, który specjalnie dla niej ułożył odpowiednią dietę i rozpoczęła ostre treningi. Gwiazda "Pierwszej miłości" sporo schudła i dziś może pochwalić się szczupłą, wysportowaną sylwetką. Internauci są zachwyceni wyglądem Anety Zając, która coraz częściej pokazuje w sieci swoje nowe zdjęcia. Ostatnio aktorka pokazała fotkę na której pozuje z koleżankami z serialu Polsatu- z Aleksandrą Zienkiewicz i Urszulą Dębską. Ula Dębska w swoim wpisie na Instagramie przypomniała, że razem z Anetą Zając znają się już 20 lat. Razem występowały w serialu "Plebania"! (...) Prócz oczywistego serialu @pierwszamilosc gdzie Aneta z Olą grają siostry od lat to ja z Anetką 20 lat temu zagrałyśmy w Plebanii tuż przed jej szkołą filmową- zdradziła Urszula Dębska. Fani są zachwyceni zdjęciem trzech aktorek "Pierwszej miłości"! Zobaczcie, co piszą fani Anety Zając: - Piękne kobiety w pięknym stylu 😉😘😍❤️💋 brawo 💋💋💋 - ❤️Jesteście bezczelnie piękne ❤️❤️❤️❤️❤️ - Co za diete pani stosuje? - Pani Aneto wygląda pani świetnie 👌💪😉 - Nie można się na Ciebie napatrzeć 🤩 Kwitniesz 🔥🤩🔥- komentują internauci. Zobaczcie zdjęcie Anety Zając z koleżankami z serialu "Pierwsza miłość"! Zobacz...