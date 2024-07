1 z 6

Wimy, co wydarzy się w "O mnie się nie martw" jesienią! Serial wraca do telewizyjnej Dwójki z siódmym sezonem, a w nim...

Państwo Kaszuba zostaną rodzicami! W siódmej serii jednego z ulubionych seriali widzów TVP2 przebojową Igę (Joanna Kulig) i przystojnego prawnika, Marcina (Stefan Pawłowski) zobaczymy w rolach męża i żony oraz rodziców!

Co wydarzy się w nowym sezonie "O mnie się nie martw"?

Iga świetnie znosi kolejną ciążę, wygląda kwitnąco i tak się czuje. Marcin tymczasem, chcąc zostać ojcem idealnym, przygotowuje się do nowej roli trenując zakładanie pieluch na lalce i wertując poradniki poświęcone opiece nad niemowlętami. Iga pomimo swojego stanu cały czas angażuje się w pomoc innym, a Marcin zastanawia się jak poradzą sobie kobiety w fundacji, kiedy jego żona urodzi.

Marta (Katarzyna Ankudowicz) z Krzyśkiem (Paweł Domagała) również starają się o dziecko. Piątkowa nie odpuszcza Małeckiemu nawet na chwilę – tak bardzo pragnie zostać mamą, że bierze urlopy w dni płodne, by zwiększyć szanse na rychłe macierzyństwo. Zmęczony nieco tymi ciągłymi staraniami Krzysiek z ulgą przyjmuje odwiedziny Filipa Bonnet (Piotr Jankowski). Dzięki wizycie ojca Helenki, Marta da Małeckiemu trochę odsapnąć.

„O mnie się nie martw” to ciepły, pełen humoru i emocji komediowy serial obyczajowy, w którym zderzają się dwa światy: zwykłych ludzi żyjących od pierwszego do pierwszego oraz bogatych prawników. To opowieść o ludziach, którzy – chociaż pochodzą z różnych środowisk, dzieli ich bagaż doświadczeń i sytuacja życiowa – stopniowo zdobywają wzajemne zaufanie, poznają się i odkrywają, jak wiele mają sobie do zaoferowania.

Jak potoczą się ich dalsze losy, widzowie Dwójki zobaczą już jesienią. W kolejnym sezonie do obsady serialu dołączą m.in. Jakub Wesołowski oraz Przemysław Cypryański.

