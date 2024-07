2 z 11

Krzysiek podejrzewa, że Marta ma jakiegoś tajemniczego adoratora, od którego odbiera tajemnicze sms-y. Pyta Martę wprost o to, czy go zdradza, ale ta gwałtownie zaprzecza. Okazuje się, że Marta ma wyjątkowo trudny problem, który dla wszystkich jest wielkim zaskoczeniem. Nie chce jednak w żadnym wypadku wtajemniczać Krzyśka w swoje kłopoty. Do akcji wkracza za to Paweł, pani Irenka i Marek. Zdenerwowana Marta oświadcza, że to wszystko przez to, że jest rzekomo w ciąży…