"Niania w wielkim mieście": Monika poznaje siostrę! Zobacz zwiastun jedenastego odcinka z 16 maja! Monika (Kamilla Baar - Kochańska) przypadkiem spotyka ojca (w tej roli w serialu wystąpi Krzysztof Stelmaszyk) i poznaje swoją kilkumiesięczną siostrę. W tej roli w serialu wystąpi Krzysztof Stelmaszyk! Mariusz (Mateusz Rzeźniczak) ma poważne kłopoty i prosi Danę (Magdalena Lamparska) o pomoc.



Mariusz (Mateusz Rzeźniczak) wpada do mieszkania Dany (Magdalena Lamparska), prosząc o ratunek. Córka Aldony (Karina Kunkiewicz) uwikłała go w swoją intrygę. Nastolatka, podrzucając mamie swoje roznegliżowane zdjęcie, oskarżyła mężczyznę, iż zmusił ją do pozowania. Dana zjawia się w domu Sary (Alicja Wieniawa-Narkiewicz) i odkrywa prawdę. Prosi o pomoc psychologa. Czy Jacek (Przemysław Sadowski) wyjaśni tajemnicę dziewczynki i jej koleżanek? Monika spacerując z Jackiem spotyka swojego ojca, którego dawno nie widziała. Jej relacje z ojcem nigdy nie były dobre. Co jeszcze wydarzy się w przedostatnim odcinku "Niania w wielkim mieście"? Zobaczcie zwiastun!

Jedenasty odcinek "Niani w wielkim mieście" we wtorek, 16 maja o godzinie 22:00 w Polsacie.

