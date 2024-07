Marta Wierzbicka zdradziła, co wydarzy się w życiu Oli w "Na Wspólnej"! Jeszcze niedawno wątek Marty Wierzbickiej wzbudzał spore kontrowersje, ponieważ w serialu wdała się ona w lesbijski romans. W "Na Wspólnej" rzadko pojawiają się tak odważne sceny, a kilka z nich przypadło właśnie Wierzbickiej. Niestety po kliku odcinkach widzowie przekonali się, że miłość Oli i Klaudii nie jest tak silna, a teraz jej serce bije mocniej dla kogoś innego! I jest to mężczyzna! Co zatem wydarzy się w "Na Wspólnej"?

Wydarzą się takie historie! Oczywiście Ola znowu się zakocha. I jak to zwykle bywa z miłościami, nie będzie zbyt szczęśliwa. Nie chciałabym za dużo zdradzać, ale będzie bardzo dużo zwrotów akcji i nieoczekiwanych wydarzeń. Tym razem Ola będzie z chłopakiem.

