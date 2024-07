"M jak miłość" zniknie z anteny? Takie pogłoski pojawiły się, gdy okazało się, że żaden z aktorów z serialu nie został zaproszony na ramówkę TVP. Podobny scenariusz miał miejsce jakiś czas temu, gdy ekipa serialu "Klan" również nie została zaproszona na imprezę, a kilka tygodni później pojawiła się informacja, że serial o rodzinie Lubiczów zniknie z anteny już w tym roku! Czy podobny los czeka serial o rodzinie Mostowiaków? Na pytanie o przyszłość serialu odpowiedział w końcu Maciej Chmiel, dyrektor TVP2.

Podczas konferencji tłumaczono, że aktorzy nie pojawili się na imprezie, bo są na planie, ale Teresa Lipowska, która gra w serialu od początku, martwi się o przyszłość "M jak miłość".

To już nie pierwszy raz, kiedy pojawiają się głosy, że to koniec „M jak miłość”. Nie wiem, dlaczego nikogo od nas nie zaproszono na ramówkę. Na razie nic oficjalnie nie wiemy, mamy jakąś tam liczbę odcinków do nagrania. My też jesteśmy zaskoczeni, kiedy słyszymy, że niedługo może być koniec „M jak miłość”. Może uznali, że skoro jesteśmy na antenie 16 lat, to musimy zniknąć? – powiedziała Teresa Lipowska w rozmowie z Super Expressem.