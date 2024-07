"Klan" będzie emitowany tylko do końca roku! Informacja o tym, że popularny serial najprawdopodobniej zniknie z anteny, wywołała sporo emocji wśród internautów i fanów. Medialne doniesienia zaczęły się potwierdzać w momencie, kiedy Tomasz Stockinger udzielił wywiadu, w którym wyznał, że losy produkcji są mocno niepewne. Do kiedy zatem widzowie będą mogli oglądać hit ramówki TVP1? Głos zabrał nowy dyrektor - Jan Pawlicki. W radiu TOK FM przyznał, że odcinki emitowane będą przynajmniej do końca 2016 roku. Na Twitterze jednak doprecyzował swoją wypowiedź:

Reklama

Precyzyjnie mówiąc: chciałbym, żeby został do końca roku:)

Wszystkie spekulacje rozpoczęły się po tym, jak nikt z obsady kultowego "Klanu" nie został zaproszony na prezentację wiosennej ramówki TVP. Czy produkcja podzieli losy "Paranienormalni Tonight"? Nowe władze Telewizji Publicznej zdecydowały, że program stworzony przez kabareciarzy nie pojawi się w ramówce TVP2.

Zobacz: "Klan" jednak nie zniknie z anteny? Jest oficjalny komentarz TVP​

Zobacz także

Jan Pawlicki o losach "Klanu"

"Klan" będzie emitowany tylko do końca roku

Reklama

Michalina Robakiewicz w "Klanie"