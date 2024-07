1 z 6

Zazdrosna kochanka, braterska pomoc... i strzały! Zapraszamy na 1295 odcinek „M jak miłość”. Co tym razem wydarzy się w serialu? Emisja 17 kwietnia o 20.40 w TVP2.

W kolejny wtorek Olek (Maurycy Popiel) zadzwoni do Marcina (Mikołaj Roznerski) i… zacznie błagać o pomoc. A konkretnie: o to, by chłopak porozmawiał w jego imieniu z Anetą (Ilona Lewandowska).

- Ostro się pokłóciliśmy, ona… chce powiedzieć o wszystkim Magdzie! I tym razem naprawdę to zrobi... Najprawdopodobniej już do niej jedzie!

- Boże, człowieku…

