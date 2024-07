Tomasz Oświeciński od jakiegoś czasu gra serialowego Andrzejka w serialu "M jak miłość". Jak do niego trafił, co było dla niego najtrudniejsze do grania? I jak go widza inne gwiazdy w serialu? Tego wszystkiego dowiecie się z kulis "M jak miłość"

A wiecie, ze Tomek grał czipsa w reklamie? - zdradza Mikołaj Roznerski. - Spoko gość, który znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie - dodaje. Ja się go bałam na początku jak go pierwszy raz spotkałam - powiedziała Iga Krefft. To jest mały misiu. Nie można oceniać po wylądzie - przyznają Krystian Wieczorek i Olga Szomańska.

Najtrudniejsza scena do zagrania? Pierwszy pocałunek z Marzeną. Jak się to robi? - pyta Oświeciński.

Tomasz Oświeciński w "M jak miłość".

Tomasz Oświeciński z córką Mają.