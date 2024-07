1 z 6

Już teraz zdradzamy, co wydarzy się we wtorkowym (emisja 22 marca) odcinku serialu "M jak Miłość"! Piotrek (Marcin Mroczek) chce być z Góreckim (Wojciech Wysocki) szczery i zostawia na jego biurku swoje CV - w którym przyznaje, że ma na koncie wyrok. Olga (Katarzyna Grabowska) radzi jednak Zduńskiemu, by ukrył swoje problemy z prawem… Co wydarzy się dalej? Zapraszamy na 1210 odcinek ”M jak Miłość”, a w nim… Przeczytaj nasze serialowe fotostory.

