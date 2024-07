9 z 9

Kilka godzin później do szpitala wpadnie za to dzielny Franek. I znów sprawi, że Natalka się uśmiechnie… Jak dalej potoczą się losy młodego leśnika… i młodej mamy? I co na to młodsza siostra Natalii, która jest we Franku zakochana? Trzeba będzie czekać na kolejne odcinki "M jak Miłość". Emisja w każdy poniedziałek i wtorek na TVP2 o godzinie 20.45.