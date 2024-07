Paweł Kukiz jest jednym z kandydatów do Sejmu w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wokalista i polityk, bardzo mocno angażuje się w kampanię i jeździ po Polsce przedstawiając swój program. Ostatnio jednak zdał sobie sprawę, że bieżące sprawy Polski nie interesują tak rodaków, jak to, co wydarzy się w serialu "M jak Miłość". Jak to wyraził?

Co tam węgiel! Co tam gospodarka! TU jest dopiero problem! Co to będzie? Boże mój, CO TO BĘDZIE??? :) - czytamy na Facebooku Pawła Kukiza.

O jaki wątek w serialu mu chodziło?

Co wydarzy się w wątku Natalki i Uli w serialu "M jak Miłość"?

O historię pewnego trójkąta miłosnego z Grabiny. Ula Mostowiak (Iga Krefft) z "M jak Miłość" jest zakochana we Franku Zarzyckim (Piotr Nerlewski), ale chłopak po zawodzie miłosnym raczej nie interesuje się nią tak mocno jakby tego chciała. Za to Franek mocno przyjaźni się z Natalką (Marcjanna Lelek). A po tym jak leśnik pomógł przyjść na świat jej córce Hani, jeszcze bardziej czuje się za nią odpowiedzialny.

"M jak miłość" odcinek 1165

W 1165. odcinku ''M jak Miłość''siostry pokłócą się o chłopaka! (emisja we wtorek 13.10 o 20.40 w TVP2) Ula zmusi siostrę, żeby zostawiła leśniczego w spokoju, bo przecież wiedziała jakie uczucia do niego żywi. I być może stanie na drodze miłości Natalki i Franka.

"M jak miłość" odcinek 1169

A już w 1169. odcinku (emisja 27.10) "M jak Miłość" okaże się, że Darek (Marcel Sabat) - ojciec małej Hani, córki Natalki, będzie chciał wrócić do matki swojego dziecka. Co zatem z leśnikiem i jego uczuciami? I co z Ulą...

Nie dziwimy się, że Paweł Kukiz też chce się tego dowiedzieć! :)

Posted by Paweł Kukiz on 8 października 2015

