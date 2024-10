Nowe informacje w sprawie śmierci Matthew Perry'ego wstrząsnęły opinią publiczną. Mark Chavez, 54-letni lekarz z Los Angeles, który był odpowiedzialny za leczenie aktora, przyznał się przed sądem do popełnienia poważnych przestępstw medycznych, w tym fałszowania recept oraz nielegalnego zdobywania ketaminy. W trakcie zeznań dr Chavez ujawnił, że używał fałszywych recept zarówno z własnej kliniki, jak i od hurtowników, aby uzyskać ketaminę, którą później przekazywał innemu lekarzowi – dr. Salvadorowi Plasencii.

Reklama

Co ujawniono w sprawie śmierci Matthew Perry'ego?

Matthew Perry, aktor znany z roli Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele", od lat walczył z uzależnieniami, a ketamina miała być jednym z elementów jego terapii. Jednak działania lekarzy nie tylko były niezgodne z prawem, ale także wyjątkowo niebezpieczne. Dr Plasencia dostarczał zdobyty narkotyk bezpośrednio Perry'emu, co stanowiło rażące naruszenie zasad etyki zawodowej. Podczas ostatniej rozprawy ujawniono również, że w trakcie śledztwa odnaleziono wiadomości tekstowe, które wymieniali dr Chavez i dr Plasencia.

Treść tych wiadomości wstrząsnęła opinią publiczną – lekarze rozmawiali w nich o cenach ketaminy, co wskazuje na to, że nielegalne zdobywanie leków było procederem, którego byli świadomi i który świadomie kontynuowali. Dla wielu fanów Perry'ego i obserwatorów sprawy takie informacje sugerują, że lekarze bardziej interesowali się korzyściami finansowymi niż zdrowiem aktora.

Uzyskanie ketaminy na podstawie fałszywych recept oraz rozprowadzanie jej w celach niezgodnych z medycznym przeznaczeniem jest poważnym naruszeniem prawa. Eksperci medyczni wskazują, że przyczynienie się do śmierci pacjenta poprzez takie działania może być kwalifikowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci.

Matthew Perry Rex Features/East News

Przyznanie się dr. Chaveza do winy przed sądem wywołało ogromne poruszenie. Dla wielu osób było to potwierdzenie, że śmierci Matthew Perry'ego można było uniknąć, gdyby podjęto odpowiednie, legalne działania medyczne. W rezultacie Chavezowi grozi teraz poważna odpowiedzialność prawna, w tym wieloletnie więzienie oraz odebranie prawa do wykonywania zawodu.

Zobacz także

Dr Plasencia, który dostarczał ketaminę Perry'emu, również stanął przed sądem, a jego rola w całej sprawie została dokładnie przeanalizowana przez śledczych. Oczekuje się, że zarówno Chavez, jak i Plasencia, poniosą surowe konsekwencje swoich działań. Sprawa ta może również doprowadzić do zaostrzenia przepisów dotyczących kontroli nad przepisywaniem leków i ich rozprowadzaniem. W Hollywood, gdzie uzależnienia i nadużywanie leków są powszechnymi problemami, przypadek Matthew Perry'ego jest przestrogą dla innych celebrytów oraz ich lekarzy.

Prokuratura podkreśla, że działania obu lekarzy były wyjątkowo nieodpowiedzialne i stwarzały zagrożenie dla życia Perry'ego. Gdyby lek został przepisany i podany w sposób zgodny z przepisami, aktor mógłby uniknąć poważnych komplikacji zdrowotnych. Decyzja sądu w tej sprawie stanie się ważnym precedensem dla ochrony pacjentów, w szczególności tych ze skomplikowaną historią zdrowotną.

Wiadomość o przyznaniu się lekarza do winy wywołała falę emocji wśród fanów Matthew Perry'ego na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani wyrażają swoje oburzenie i smutek związany z nowymi faktami dotyczącymi śmierci ich ulubionego aktora. Wielu z nich czuje, że Matthew Perry został pozbawiony szansy na dalsze życie z powodu błędów, których można było uniknąć.

Reklama

Zobacz także: Sprawa śmierci Mattew Perry’ego wraca. Śledczy aresztowali kilka osób