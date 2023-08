Bardzo smutne informacje dotarły do mediów. W czwartek, 22 września zmarła Ewa Ampulska - aktorka i tancerka, znana z udziału w popularnych polskich produkcjach, m.in. "Barwy Szczęścia", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe". Miała tylko 43 lata. Co się stało? Ewa Ampulska nie żyje Ewa Ampulska urodziła się w 1979 roku w Pruszkowie. Kochała taniec, trenowała również akrobatykę sportową. Zajmowała się także aktorstwem - w ostatnich latach była związana z warszawskim Teatrem Academia, gdzie łączyła swoją miłość do tańca i aktorstwa. Widzowie mogli ją także oglądać w popularnych polskich serialach, w których grała role epizodyczne. Niestety, właśnie dotarła do nas wiadomość o jej śmierci... Zobacz także: Franciszek Pieczka nie żyje. Gwiazdor "Rancza" miał 94 lata Na ten moment nie wiadomo, co przyczyniło się do odejścia 43-letniej artystki. W poruszających słowach Ewę Ampulską pożegnała m.in. piosenkarka Ewelina Flinta . Jeszcze niedawno tancerka pracowała na planie jej teledysku... - Serca nam pękają... Przedwczoraj odeszła Ewa Ampulska, cudowna kobieta, tancerka, aktorka, która wystąpiła w klipie do mojego utworu "Zakochana". Piękna, wrażliwa, obdarzona ogromnym talentem. Kochała taniec. Ona była tańcem! Każdy jej ruch zachwycał. Ewuniu.... dziękuję Ci, że podzieliłaś się ze mną swoim darem i dobrym sercem. Bliskim Ewy chciałabym przekazać ogromne wyrazy współczucia. 🖤 - napisała Ewelina Flinta. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ewelina Flinta (@ewelina_flinta)...