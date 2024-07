1 z 14

Bohaterka Kasi Zielińskiej w "Barwach Szczęścia" wychodzi po raz trzeci za mąż. Czy do trzech razy sztuka? Marta Walawska nie miała do tej pory szczęścia do mężczyzn, o czym świadczą dwa nieudane małżeństwa. Droga do jej serca nie była dla Artura (Jacek Rozenek) łatwa, ale udowodnił, że można na niego liczyć, można mu ufać i można związać się z nim na resztę życia. Ale czy na pewno go kocha, czy tylko może na nim polegać?



Czy Walawska w końcu odnalazła mężczyznę swojego życia i będzie szczęśliwa? Ślub Marty i Artura zobaczcie w czwartkowym (7 stycznia) odcinku Barw Szczęścia o 20.05, a już u nas galeria z ze ślubu i wesela.

Bardziej podoba Wam się sukienka ślubna Kasi Zielińskiej czy Anny Muchy ze ślubu w M jak Miłość?

