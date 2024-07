Co wydarzy się w najbliższych odcinkach "Barw Szczęścia"? Jeszcze w tym roku, po wielu miesiącach od zaginięcia, Bartek (Bartosz Gelner) i Stefan (Krzysztof Kiersznowski) znowu zobaczą ukochaną Walerię (Ewa Ziętek). A w Nowym Roku Marta (Katarzyna Zielińska) i Artur (Jacek Rozenek) złożą wreszcie przysięgę małżeńską.

Co działo się z Koszykową i jak zareaguje na widok bliskich? W jakich okolicznościach Walawska i Chowański wezmą ślub? Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi nadchodzących odcinków "Barw Szczęścia”. Emisja od poniedziałku do czwartku o 20:05!

Zobacz zwiastun "Barw Szczęścia"

